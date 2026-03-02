Vendas no comércio crescem 2,1% em janeiro

De acordo com o INE, o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos passou de uma contração de 6,0% em dezembro para um aumento de 3,7% em janeiro, enquanto as vendas no comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos, passaram de um crescimento de 2,9% para uma redução de 0,2%.

Já o comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos, acelerou 1,8 pontos percentuais para um crescimento homólogo de 4,6%, tendo os índices dos agrupamentos de produtos alimentares e produtos não alimentares passado de variações de 0,7% e 4,3% para 4,2% e 4,9%, respetivamente.

Quanto ao índice do emprego, apresentou uma variação homóloga de 0,4% em janeiro, idêntica à observada no mês precedente, tendo as remunerações crescido 5,2%, contra uma variação 5,8% no mês anterior.

Em termos mensais, o índice total passou de um crescimento de 1,8% em dezembro para uma redução de 1,4% em janeiro, enquanto a taxa de variação mensal dos índices de emprego e remunerações foi de -1,6% e -16,1%, respetivamente (-1,6% e -15,6% em janeiro de 2025).