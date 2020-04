Vendedor de farturas de Coimbra passa a fazer entregas ao domicílio

Com feiras e romarias canceladas, Luís Gomes, vendedor de farturas, estava desde o carnaval sem trabalhar, em casa, e decidiu que teria de fazer alguma coisa "para ganhar algum".

"Tinha a rulote no meu terreno e pensei nesta solução. Já que as pessoas não podem e não querem sair de casa, eu podia tentar levar as farturas aos seus domicílios", disse à agência Lusa o proprietário da empresa Farturas Jorge Gomes.

Na terça-feira, anunciou na rede social Facebook o novo serviço.

"Até fiquei admirado com as respostas e com a adesão das pessoas. Hoje, já tenho mais de 30 encomendas para entregar na zona de Coimbra e arredores", salientou.

Luís Gomes salienta que as encomendas são de quem "tem saudades das farturas, mas que também querem ajudar no negócio".

"Há alguma solidariedade", notou.

Segundo o empresário, em maio começaria a melhor altura do negócio, com o início de feiras e romarias, que entretanto foram canceladas face à situação de pandemia da covid-19.

"Está praticamente tudo cancelado e será quase impossível haver festas este ano", referiu Luís Gomes.

Na publicação na rede social Facebook, o empresário salienta que há disponibilidade de fazer farturas, churritos e churros recheados, com as encomendas a poderem ser feitas entre as 08:00 e as 12:00 (através dos números 967993126 e 926077723), com as entregas a decorrerem entre as 14:00 e as 19:00.

"A quem não tenha possibilidade de comprar farturas que me mande mensagem em privado que eu ofereço", referia ainda o empresário, na publicação.