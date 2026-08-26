Venezuela. Aeroporto internacional de Maiquetía reabre a 1 de setembro

Venezuela. Aeroporto internacional de Maiquetía reabre a 1 de setembro

O Aeroporto Internacional de Maiquetía (IAIM), que serve a capital da Venezuela, Caracas, e está encerrado desde os sismos de 24 de junho no país, vai retomar voos comerciais a 01 de setembro, anunciou na terça-feira aquela entidade.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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"As operações vão começar oficialmente nos terminais temporários autorizados, tanto para voos nacionais como internacionais", segundo um comunicado do IAIM, situado no Estado de La Guaira (norte), a zona mais afetada pelos sismos.

Fortemente danificado pelos sismos, o aeroporto tem acolhido voos humanitários, mas estava fechado ao tráfego comercial desde a catástrofe.

A pista de aterragem principal foi particularmente afetada.

O tráfego aéreo foi redirecionado para pequenos aeroportos de Valência, Maracay e Barquisimeto a oeste de Caracas, assim como o de Barcelona a leste. Estes aeroportos não estão preparados para o tráfego causado pelo encerramento de Maiquetía.

O duplo sismo de 24 de agosto causou danos graves em infraestruturas, feridos e vítimas mortais em sete estados da Venezuela -Caracas, Miranda, Arágua, Carabobo, Lara, Yaracuy e La Guaira, este último o mais afetado.

Segundo o último balanço atualizado divulgado pelas autoridades, 6.509 pessoas faleceram e 226.696 pessoas foram assistidas nos hospitais depois dos sismos.

Entre os mortos, há pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes.

Pelo menos 190 edifícios desabaram e as autoridades inspecionaram 60.785 habitações, das quais 11.001 foram consideradas de "alto risco" e cerca de 25.240 casas estão inabitáveis, tendo já sido removidas 600.790 toneladas de escombros.

 

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