Venezuela. Aeroporto internacional de Maiquetía reabre a 1 de setembro

"As operações vão começar oficialmente nos terminais temporários autorizados, tanto para voos nacionais como internacionais", segundo um comunicado do IAIM, situado no Estado de La Guaira (norte), a zona mais afetada pelos sismos.

Fortemente danificado pelos sismos, o aeroporto tem acolhido voos humanitários, mas estava fechado ao tráfego comercial desde a catástrofe.

A pista de aterragem principal foi particularmente afetada.

O tráfego aéreo foi redirecionado para pequenos aeroportos de Valência, Maracay e Barquisimeto a oeste de Caracas, assim como o de Barcelona a leste. Estes aeroportos não estão preparados para o tráfego causado pelo encerramento de Maiquetía.

O duplo sismo de 24 de agosto causou danos graves em infraestruturas, feridos e vítimas mortais em sete estados da Venezuela -Caracas, Miranda, Arágua, Carabobo, Lara, Yaracuy e La Guaira, este último o mais afetado.

Segundo o último balanço atualizado divulgado pelas autoridades, 6.509 pessoas faleceram e 226.696 pessoas foram assistidas nos hospitais depois dos sismos.

Entre os mortos, há pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes.

Pelo menos 190 edifícios desabaram e as autoridades inspecionaram 60.785 habitações, das quais 11.001 foram consideradas de "alto risco" e cerca de 25.240 casas estão inabitáveis, tendo já sido removidas 600.790 toneladas de escombros.