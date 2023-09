Venezuela e Trinidade e Tobago assinam acordo de exploração conjunta de gás

O anúncio foi feito pelo Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no âmbito de um encontro, em Caracas, com o ministro de Energia e Indústrias Energéticas de Trindade e Tobago, Stuart Richard Young.

"A assinatura deste acordo, para introduzir tecnologia e gasodutos para começar a produzir gás nos mares venezuelanos, é uma enorme mensagem de paz e vai gerar recursos e riqueza para investir nos nossos povos", disse o Governante à televisão estatal venezuelana.

"A Venezuela tem vindo a organizar os bloques de gás e estamos prontos para avançar com todos os países, com todas as empresas do mundo que queiram investir", explicou.

"Somos a primeira reserva de petróleo e agora estamos a abrir-nos a todos os investimentos em matéria de gás. Falei com o Presidente Xi Jinping e a China virá com grandes investimentos e grande tecnologia para produzir gás nas Caraíbas venezuelanas, em relações de ganhar-ganhar, de benefício partilhado, de respeito pela soberania", afirmou, precisando que a Venezuela ocupa o quarto lugar em reservas de gás no mundo.

Segundo a imprensa venezuelana a Venezuela e Trindade e Tobago vão explorar conjuntamente os campos de gás Loran-Manati, em águas pouco profundas na fronteira marítima entre ambos países.

Segundo a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, o acordo entre ambos países para a exploração de gás é "uma oportunidade histórica".