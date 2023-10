Vera Brás é a nova responsável máxima pela administração do PS

A dirigente socialista e deputada da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, Vera Brás, é a nova secretária nacional para a administração do PS, cargo em que substitui Luís Patrão, que morreu em julho passado.

Vera Brás, deputada eleita pelo círculo de Lisboa e presidente da Assembleia Municipal de Azambuja, integra os dois principais órgãos dirigentes do PS: o Secretariado Nacional e a Comissão Permanente.

Nas novas funções, a dirigente socialista assume como objetivos "manter o PS como um partido credível, com transparência, reconhecido como íntegro, não apenas pelas suas estruturas e militantes, mas também por todos os cidadãos".

"O nosso objetivo é ganhar eleições. E para ganhar eleições é importante que os portugueses reconheçam a nossa credibilidade", completou, antes de se referir à forma como Luís Patrão exerceu as funções de responsável pela administração desde 2014.

"O mais importante será seguir o caminho que Luís Patrão iniciou -- um caminho difícil, mas que permitiu termos no presente resultados visíveis", declarou, embora sem entrar em detalhes sobre o atual estado das finanças dos socialistas, mas advertindo para o caráter conjuntural da atual maioria absoluta do PS.

Neste ponto, Vera Brás referiu que a sua meta é ter resultados "com sustentabilidade em termos de futuro, sobretudo para um momento em que possam existir menos recursos, de forma a permitir que a atividade do partido se mantenha".

"A maioria absoluta do PS não é eterna. Portanto, tem sempre de existir um plano B para, quando as coisas correrem menos bem, o PS possa na mesma desenvolver a sua atividade, desenvolver-se, modernizar-se e rejuvenescer-se. Para isso, temos de manter as nossas contas o mais sólidas possíveis", acentuou.

De acordo com a nova secretária nacional do PS para a administração, em termos financeiros, no presente, "o partido apresenta resultados bastantes favoráveis".

"Não vou agora adiantar números, existe um caminho ainda a percorrer, sobretudo em termos de capitais próprios, que, por enquanto, ainda são negativos, mas espero que para o ano isso fique resolvido. Já conseguimos ter resultados positivos, e isso dá-nos estabilidade", sustentou.

Interrogada sobre a evolução da dívida do PS à banca, Vera Brás disse que "está estabilizada e bastante controlada".

"O caminho que Luís Patrão iniciou foi precisamente de redução dessa dívida à banca e não é algo que nos preocupe neste momento. Mesmo ao nível do setor bancário, a credibilidade do PS é a de um partido que cumpre com as suas responsabilidades", considerou.

Ao nível financeiro, além da escolha de Vera Brás para assumir o pelouro da administração na direção do PS, o dirigente socialista José Manuel Mesquita foi indicado para presidir à comissão de gestão.

"Com José Manuel Mesquita, vamos olhar novamente para essa dívida [à banca] e avaliaremos se será para manter como está ou se tomaremos outras opções. Também no que respeita a dívidas a fornecedores tudo está controlado. As dívidas que existem são correntes, de funcionamento normal do partido, e não temos qualquer situação preocupante", acrescentou.,