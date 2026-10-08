Verbas para instalações, equipamentos, viaturas e armas da PSP e GNR aumentam 29%

A proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), que o Governo entregou hoje na Assembleia da República, dá conta de que a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança, que visa a modernização das infraestruturas e equipamentos da PSP e GNR, terá uma verba de 132,8 milhões de euros em 2027, superior aos 103 milhões de euros deste ano.

O Ministério da Administração Interna (MAI) está a preparar um novo programa de investimento para o quinquénio 2027-2031 que será "orientada para a modernização, o aumento da capacidade operacional e a valorização das condições de trabalho dos profissionais, com vista à melhoria do serviço prestado aos cidadãos e ao reforço da segurança interna".

Nesse sentido, o MAI prevê reforçar a "capacidade de resposta da GNR e da PSP, através da requalificação e modernização de infraestruturas, assim como da aquisição de sistemas de informação e comunicação tecnologicamente avançados", sublinha a proposta.

O Governo sustenta também que é igualmente intenção "a renovação das frotas, a modernização do armamento e o reforço de outros equipamentos essenciais, assegurando que estas forças dispõem dos meios adequados ao cumprimento das suas missões, em resposta aos desafios contemporâneos da segurança".

Na proposta do OE2027, o Governo reafirma a intenção de dotar as forças de segurança "dos meios necessários e promover a sua valorização social e profissional", voltando a prometer uma melhor "capacidade de alojamento das forças de segurança, através da renovação do parque habitacional".

"Pretende-se promover o acesso à habitação a preços acessíveis a um número crescente de militares da Guarda Nacional Republicana e polícias da PSP em início de carreira e deslocados das suas zonas de residência, melhorando a capacidade de alojamento dos elementos das forças de segurança e demais beneficiários", refere ainda.

A verba para a segurança interna vai aumentar 9,3% no próximo ano, totalizando 3.164 milhões de euros, e a maior fatia vai para os salários nas polícias, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2027.