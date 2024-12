Via Verde começa a operar nos Países Baixos

"O contrato para a cobrança de portagens na A24 inclui os dois anos de implementação do sistema de portagens e cinco anos de operação, podendo ser prolongado por mais dois períodos de dois anos cada", avançou a empresa, em comunicado.

A MOVE- IZI, subsidiária neerlandesa da Via Verde, conta já com cerca de 60.000 veículos registados e vai gerir a cobrança de portagens na A24, também conhecida como túnel de Blankenburg, uma autoestrada que serve a área metropolitana de Roterdão, que alberga um dos maiores portos do mundo, recebendo mercadorias de todos os continentes.

Segundo a mesma nota, esta é a terceira portagem a ser introduzida nos Países Baixos, "que gradualmente estão a adotar o princípio do utilizador-pagador nas principais infraestruturas do país, por razões de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade financeira na gestão das finanças públicas".

A Via Verde anunciou, em outubro, ter ganhado um segundo contrato nos Países Baixos, com o consórcio Triangle, que foi selecionado pela autoridade neerlandesa dos transportes (RDW) para implementar um novo sistema de cobrança eletrónica de portagens para pesados, com tecnologia de geolocalização, a arrancar em meados de 2026.