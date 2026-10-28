Viagens dos residentes caem no segundo trimestre pela primeira vez em dois anos

Viagens dos residentes caem no segundo trimestre pela primeira vez em dois anos

As viagens turísticas dos residentes em Portugal diminuíram 1,5% em termos homólogos no segundo trimestre, para 5,9 milhões, recuando pela primeira vez em dois anos devido ao decréscimo das viagens em território nacional, divulgou hoje o INE.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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"Esta diminuição interrompeu a trajetória de crescimento observada desde o terceiro trimestre de 2024 e resultou do decréscimo das viagens em território nacional (-3,8%; +3,4% no trimestre anterior), que totalizaram 4,8 milhões (81,8% do total)", detalha o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em sentido contrário, as viagens ao estrangeiro aumentaram 10,0% (+30,0% no primeiro trimestre de 2026), atingindo 1,1 milhões deslocações (18,2% do total) e atenuando a redução global das deslocações.

No primeiro trimestre, as viagens dos residentes em Portugal tinham aumentado 7,0% em termos homólogos.

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