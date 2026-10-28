Viagens dos residentes caem no segundo trimestre pela primeira vez em dois anos

"Esta diminuição interrompeu a trajetória de crescimento observada desde o terceiro trimestre de 2024 e resultou do decréscimo das viagens em território nacional (-3,8%; +3,4% no trimestre anterior), que totalizaram 4,8 milhões (81,8% do total)", detalha o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em sentido contrário, as viagens ao estrangeiro aumentaram 10,0% (+30,0% no primeiro trimestre de 2026), atingindo 1,1 milhões deslocações (18,2% do total) e atenuando a redução global das deslocações.

No primeiro trimestre, as viagens dos residentes em Portugal tinham aumentado 7,0% em termos homólogos.