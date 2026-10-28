Viagens dos residentes caem no segundo trimestre pela primeira vez em dois anos
As viagens turísticas dos residentes em Portugal diminuíram 1,5% em termos homólogos no segundo trimestre, para 5,9 milhões, recuando pela primeira vez em dois anos devido ao decréscimo das viagens em território nacional, divulgou hoje o INE.
"Esta diminuição interrompeu a trajetória de crescimento observada desde o terceiro trimestre de 2024 e resultou do decréscimo das viagens em território nacional (-3,8%; +3,4% no trimestre anterior), que totalizaram 4,8 milhões (81,8% do total)", detalha o Instituto Nacional de Estatística (INE).
Em sentido contrário, as viagens ao estrangeiro aumentaram 10,0% (+30,0% no primeiro trimestre de 2026), atingindo 1,1 milhões deslocações (18,2% do total) e atenuando a redução global das deslocações.
No primeiro trimestre, as viagens dos residentes em Portugal tinham aumentado 7,0% em termos homólogos.