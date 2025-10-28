Viagens dos residentes no país sobem 22% no 2.º trimestre para 6 milhões

No caso das viagens em território nacional, o aumento foi também de 22,1%, atingindo cinco milhões (83,7% do total), e nas viagens com destino ao estrangeiro a subida foi de 21,9%, totalizando 975 mil deslocações (16,3% do total), mantendo a trajetória de crescimento que já se vinha a verificar.

As principais motivações para viajar entre abril e junho foram o "lazer, recreio ou férias", que originaram três milhões de viagens (49,8% do total), e a "visita a familiares ou amigos", que motivaram cerca de 2,2 milhões de viagens dos residentes (36,5% do total).

Quanto às opções de alojamento, o "particular gratuito" manteve-se como a principal opção de alojamento (52,7% das dormidas), ao acolher 10,6 milhões de dormidas nas viagens de residentes, na sua grande maioria motivadas pela "visita a familiares ou amigos".

Já os hotéis e similares concentraram 30,7% das dormidas (6,1 milhões), maioritariamente associadas a viagens por "motivos profissionais ou de negócios" e "lazer, recreio ou férias".

O INE salientou que os resultados do segundo trimestre deste ano foram influenciados pela estrutura móvel do calendário no que diz respeito ao período da Páscoa, que ocorreu este ano em abril, enquanto no ano anterior se concentrou, essencialmente, em março.