Vice-presidente dos EUA diz que salários de militares serão pagos no final da semana

"Cremos que podemos continuar a pagar às tropas, pelo menos por enquanto", disse o vice-presidente J.D. Vance aos jornalistas, sem indicar de onde virão os fundos para pagar os salários e como as renumerações se enquadram no orçamento do Governo.

A paralisação do Governo norte-americano dura desde 01 de outubro, devido às posições inconciliáveis entre os republicanos e os democratas no Senado sobre o financiamento estatal.

"Temos benefícios de vales de alimentação que devem acabar dentro de uma semana. Estamos a tentar manter o acesso ao máximo possível. Só precisamos que os democratas nos ajudem", acrescentou Vance.

Devido ao impasse sobre o financiamento do Governo, milhões de norte-americanos podem perder o apoio alimentar, os funcionários públicos correm o risco de não receber o salário completo e a falta de pessoal nos aeroportos tem causado atrasos e cancelamentos de voos.

Em Washington, o Senado tem sucessivamente falhado a aprovação de uma resolução de financiamento para pôr fim à paralisação parcial do Governo.

Esta resolução de financiamento já foi aprovada na câmara baixa do Congresso (Câmara dos Representantes), também de maioria republicana.

Os democratas condicionam o seu voto favorável à negociação prévia da manutenção de benefícios de saúde para pessoas de rendimentos mais baixos, que expiram este ano.

O presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, recusou-se a negociar com os democratas até que estes concordassem em reabrir o governo.

Esta é agora a segunda paralisação mais longa. A mais longa ocorreu durante o primeiro mandato de Trump, devido às suas exigências de fundos para a construção do muro na fronteira entre os EUA e o México. Esta paralisação terminou em 2019, ao fim de 35 dias.