Vídeo polémico. Administração da TAP abriu inquérito a dois responsáveis de recursos humanos

Fonte oficial da TAP disse à RTP que o responsável comercial do negócio de Carga em Madrid está de saída da empresa por iniciativa própria. A TAP precisa de recrutar um novo responsável para a TAP Air Cargo no mercado espanhol, uma função que exige um know-how muito específico do negócio de Carga - que tem registado crescimentos significativos na TAP - e um profundo conhecimento do mercado espanhol. João Falcato aderiu a pré-reforma, no âmbito das medidas voluntárias, estando apenas a concluir processos em curso.