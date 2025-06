Vila Galé reforça expansão em Cuba com gestão de três novos hotéis

Este passo reforça a estratégia de internacionalização do grupo português no mercado latino-americano, depois da estreia no país em 2023 com o Vila Galé Cayo Paredón.

As novas unidades incluem o Vila Galé Express Park View, em Havana, o Vila Galé Cayo Santa María, em Cayo Las Brujas, e o Vila Galé Tropical Varadero, em Varadero.

O grupo Vila Galé soma atualmente 52 unidades em operação em Portugal, Brasil, Cuba e Espanha, totalizando mais de 10.000 quartos e cerca de 4.500 colaboradores.

No início deste ano, o administrador da empresa, Gonçalo Rebelo de Almeida, tinha revelado num encontro com jornalistas que estimavam um crescimento do resultado líquido de 2024 para cerca de 105 milhões de euros e receitas de 290 milhões de euros no mesmo período.