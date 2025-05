Vila Nova de Poiares defende apoios públicos para revitalizar a caprinicultura

"Se não houver uma mudança radical das políticas para o setor não será possível revitalizar esta atividade, já que a atual realidade é muito difícil", disse à agência Lusa João Miguel Henriques, que preside também ao Centro de Competências de Caprinicultura, sediado no concelho.

Falando a propósito da segunda edição da Feira Nacional de Caprinicultura "ExpoCapriland", que se realiza na sexta-feira e no sábado em Vila Nova de Poiares, o autarca salientou que a atividade "não é minimamente apelativa e obriga a uma dedicação permanente e diária".

João Miguel Henriques recordou que a vida das pessoas que se dedicam ao setor "não é fácil e, portanto, se o retorno financeiro não for minimamente compensatório, como é a realidade atual, existe um abandono destas práticas, que leva ao abandono dos territórios e consequente desertificação".

"Isto é uma realidade que está a acontecer e que está a ser muito difícil de inverter porque não tem havido coragem política para tomar medidas robustas que passam por apoios públicos, porque indiretamente estamos a contribuir para a sustentabilidade do país", frisou.

Para o presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, cuja gastronomia do concelho está ancorada na chanfana, que é confecionada com carne de cabra, o Estado tem de apoiar diretamente a atividade e "não pode estar à espera de que as pessoas sejam capazes de, sem qualquer tipo de apoio, retirar o seu ganha-pão".

Segundo o autarca, só com "apoios públicos muito musculados é que será possível reverter a atual situação e, para isso, tem de haver, naturalmente, vontade política".

A segunda edição da Feira Nacional de Caprinicultura "ExpoCapriland, organizada em parceria entre o município e o Centro de Competências da Caprinicultura, combina múltiplas valências, como gastronomia, animação cultural, mostra pecuária, agrícola e comercial, música e artesanato.

No evento, que acolhe as I Jornadas Nacionais de Caprinicultura, com vários especialistas do setor, está garantida a presença em exposição das seis raças autóctones de caprinos de Portugal.

"Este evento reveste-se de uma importância estratégica para o concelho, tanto do ponto de vista económico como turístico, já que a caprinicultura é uma atividade tradicional que faz parte da identidade do nosso território, sendo essencial para a dinamização da economia local, promoção da gastronomia e valorização do turismo de natureza e de experiência", destacou o presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares.

O Centro de Competências de Caprinicultura é um fórum de partilha e articulação de conhecimentos, capacidades e competências, que congrega os agentes económicos envolvidos na fileira com os agentes das áreas da investigação, divulgação e transferência de conhecimento, bem como os organismos da administração pública.