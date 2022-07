Vilar Formoso com atrativo na fronteira para "desviar" emigrantes e turistas da autoestrada

Desde o dia 20 de dezembro de 2021, quando abriu o troço final da autoestrada A25 entre Vilar Formoso (Almeida) e a fronteira com Espanha, em Fuentes de Onõro, que os veículos deixaram de passar naquela vila do concelho de Almeida, no distrito da Guarda.

A situação originou preocupações para autarcas e moradores que temem que os emigrantes e os turistas, que anualmente animam os negócios locais, deixem de parar na principal fronteira terrestre do país, como era hábito acontecer, daí que tenha surgido a ideia de criar um local que capte a atenção dos viajantes.

Assim, a Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa, com sede em Vilar Formoso, e o município de Almeida decidiram criar um "centro de acolhimento de todos os emigrantes e de todos os passantes" que optem por aceder a Portugal pela mais antiga fronteira da Europa.

No espaço da fronteira, junto da placa "Portugal", vai ser criado um espaço de `photopoint`, com elementos físicos decorativos, nomeadamente uma bandeira nacional de grandes dimensões e "um elemento escultórico [em ferro] que convida a que [os passantes] se sintam bem acolhidos" e que "façam uma pausa" na sua viagem, adiantou hoje à agência Lusa a coordenadora executiva da Associação Territórios do Côa.

"Para que todos os que possam passar e parar ali, que se possam inspirar neste território e que possam sentir-se como se fossem uns reis e que se sentem e que se sintam, também, num trono que é de boas-vindas às pessoas que decidam fazer essa paragem contemplativa de entrada em Portugal", explicou Dulcineia Catarina Moura.

A responsável contou à Lusa que cada vez que os emigrantes passam a fronteira "ainda se mantém muito viva a tradição de pararem e de fazerem o registo [fotográfico] de entrada no seu país".

"Então, nós queremos fazer o tributo a todos estes [portugueses residentes no estrangeiro] que consideram que é tão importante chegar a Portugal por esta ocasião do verão", disse.

O arranque da iniciativa de captação de visitantes para a vila de Vilar Formoso deverá acontecer no dia 22 de julho.

A associação, que tem como parceiro no projeto a Câmara Municipal de Almeida e os vários municípios associados, está também a trabalhar para que, "de vez em quando, se possam levar a efeito alguns momentos de campanhas promocionais, para todos aqueles que estiverem a passar na zona da fronteira" de Vilar Formoso.

Com a iniciativa, Dulcineia Catarina Moura gostaria que, este verão, "pelo menos metade" dos turistas que entrem em Portugal por Vilar Formoso, com o objetivo exclusivo de se dirigirem para o sul do país, para as praias, "retirassem dois a três dias do seu cardápio de férias para desfrutarem dos territórios do interior".

Quanto aos emigrantes, disse acreditar que "70 a 80% queiram manter viva a tradição de passarem na fronteira de Fuentes de Onõro/Vilar Formoso", por verificar no dia-a-dia que "ainda há vontade de as pessoas manterem essa tradição" e de "fazerem o registo fotográfico" da entrada no país de origem.