Vinhais tem dinheiro para nova escola mas não consegue empreiteiro

Lusa26 Out, 2018, 16:39 | Economia

A empreitada é de 3,75 milhões de euros mais IVA e vai já no terceiro concurso público, lançado em setembro, para a execução dos trabalhos, depois de os dois anteriores terem ficado desertos.

A oposição no executivo liderado pelo PS veio hoje defender publicamente a alteração do projeto e anunciar que vai propor em reunião de Câmara que, em vez de um novo centro escolar, seja feita a reabilitação das escolas existentes, argumentando que ficaria mais barata.

A Escola D. Afonso III, sede do agrupamento de Vinhais, é a que centra o maior número de queixas e que já foi alvo, em anos anteriores, de manifestação de protesto dos alunos, por falta de condições, nomeadamente a degradação das instalações que deixam entrar frio e calor.

O estabelecimento de ensino precisa de obras urgentes, mas a Câmara de Vinhais decidiu avançar com a construção de um polo escolar para concentrar os alunos e garantiu financiamento comunitário para a obra no valor de 3,75 milhões de euros mais IVA.

A questão que se coloca é que não têm aparecido empreiteiros interessados em realizar os trabalhos, o que o presidente da Câmara, o socialista Luís Fernandes, justifica com dificuldades associadas às "grandes quantidades de trabalho" que as empresas têm.

Se o terceiro concurso ficar deserto, o autarca pondera optar por outras formas de proporcionar melhores condições aos alunos, nomeadamente a requalificação das escolas existentes, embora defenda que o novo centro escolar seria a melhor solução.

Esta é a solução que a oposição da coligação PSD/CDS-PP defende e que as comissões políticas dos dois partidos anunciaram, numa posição conjunta, irão propor em reunião de Câmara, por entenderem que a construção de um novo centro escolar "é um erro caro e uma irresponsabilidade política".

Num comunicado assinado pelos presidentes das concelhias do PSD e do CDS-PP, Carlos Almendra e Filipe Garcia, respetivamente, sustentam que "uma remodelação da Escola Básica e Secundária D. Afonso III seria não só mais barata e muito mais célere como serviria melhor os interesses dos alunos e de toda a comunidade".

"Temos defendido que aquilo que a Câmara devia fazer era claramente apostar na reabilitação do atual património à semelhança do que foi feito noutros concelhos como são os exemplos de Valpaços, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Mirandela ou Montalegre entre outros, onde a tipologia da Escola é a mesma e a sua reabilitação foi feita com menos custos, mais rapidez e inegável eficiência", acrescentam.

As estruturas partidárias concelhias do PSD e do CDS-PP de Vinhais avançam que irão, através dos vereadores junto da Câmara Municipal, o agendamento de uma proposta no sentido de ser pedido formalmente à CCDRN (Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte) a alteração do financiamento do projeto de construção de um Novo Centro Escolar para um projeto de reabilitação das infraestruturas já existentes".

Defendem ainda que se "deve avançar já com o desenvolvimento dos elementos técnicos para que esta reabilitação seja célere".