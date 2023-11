Vinho do Porto `vintage` resgatado na quinta-feira do fundo do mar

Na quinta-feira, Dia Nacional do Mar, serão retiradas do fundo do mar 102 garrafas de Van Zellers & Co Vintage Port 2020 Ocean Aged, "o primeiro Porto `vintage` da história a estagiar debaixo de água", revelou hoje aquela empresa sediada em São João da Pesqueira, no distrito de Viseu.

Esta iniciativa está associada à ação de educação ambiental Planeta Oceano, que é promovida pelo Oceanário de Lisboa com o objetivo de sensibilizar os mais novos para a importância dos oceanos e da sua conservação.

As 102 garrafas foram disponibilizadas aos clientes da Van Zellers & Co em junho e já têm todas destino: cerca de metade ficarão em Portugal e as restantes irão para países como Suíça, Finlândia, Áustria, Canadá e Reino Unido.

Segundo a Van Zellers & Co, "o lançamento inédito acontece em parceria com a Zouri Shoes, uma marca de calçado eco vegan que ficou responsável pela criação da embalagem que acomoda esta garrafa, propositadamente desenhada em forma de concha".

"Esta marca utilizou plástico recuperado da nossa costa (cerca de uma tonelada foi recolhida nas praias portuguesas com o contributo de 600 voluntários) e ainda a reutilização de desperdícios de fábrica, tornando a caixa 100% reciclada", explicou.

Cada garrafa de Van Zellers & Co Vintage Porto 2020 Ocean Aged custa cerca de mil euros, sendo parte das receitas destinadas a apoiar o programa de educação ambiental Planeta Oceano.

No âmbito deste programa, mais de 600 crianças de São João da Pesqueira terão, entre quarta e sexta-feira, a "oportunidade de aprender com os maiores especialistas do país sobre a diversidade da vida marinha e a melhor forma de a proteger".

O Vintage Port 2020 Ocean Aged foi lançado oficialmente no Dia Internacional do Oceano, em 08 de junho, depois de ter sido afundado em dezembro de 2022 no Porto de Sines, em colaboração com a empresa Ecoalga -- Adega do Mar (especializada em armazenamento subaquático).

A gestora de Marketing e Comunicação da Van Zellers & Co, Francisca Van Zeller, explicou que este vinho pretende ligar a tradição à inovação.

"Este projeto é uma verdadeira fusão de tradição e inovação, um testemunho do nosso compromisso em elevar o vinho do Porto a novos patamares. Submergir as garrafas nas águas do oceano, onde a natureza exerce a sua influência única, foi uma experiência emocionante", frisou.

Caberá a Francisca Van Zeller resgatar as garrafas do fundo do mar, o que a deixa entusiasmada.

"Este é um vinho que carrega a história do passado e a promessa do futuro, e estamos muito felizes por partilhá-lo com o mundo", frisou.

A Van Zellers & Co foi fundada em 1780, mas a família produz vinhos na região do Douro desde 1620. A empresa tem atualmente 16 hectares de vinhas nas margens do rio Torto, Vale do Pinhão e Murça e, em 2022, produziu um total de 49.172 garrafas.