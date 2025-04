Vinte e oito startups portuguesas na Web Summit Rio

Esta aposta está fundamentada num “compromisso com o sucesso desta conferência” e nos “resultados promissores obtidos neste mercado por startups que abordaram a sua expansão para o Brasil através deste programa de internacionalização”, como é o caso da Modatta, a Clicknurse ou a sheerME, que participaram em edições anteriores.Em 2022 foi mesmo celebrado um memorando de entendimento com a Câmara de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro e, com o apoio da AICEP, a agência portuguesa para o investimento externo, é organizada uma conferência que antecede a abertura da Web Summit “para criar conexões entre as startups portuguesas e fundadores, investidores e players de referência no ecossistema brasileiro de startups”.Desde que foi implementado, o programa Business Abroad, da Startup Portugal, já levou mais de 320 startups portuguesas a eventos tecnológicos internacionais e aos mercados de destino mais relevantes para tentar mostrar a diversidade e o talento que caracterizam o ecossistema de inovação em Portugal.A Web Summit regressa ao Rio de Janeiro de 27 a 30 de abril para a terceira edição, que conta com mais de 34 mil participantes inscritos, um aumento em relação aos 21 mil que estiveram presentes na primeira edição, em 2023.É já o maior evento de tecnologia internacional no Brasil e, este ano, reunirá mais de mil startups que pretendem estabelecer contacto com alguns dos 600 investidores de fundos globais como a Andreessen Horowitz, a Kaszek Ventures e a Upload Ventures.Pelos vários palcos, vão passar 300 oradores, nos quais de incluem representantes da Nvidia, OpenAI, Microsoft, Meta, SHEIN e TikTok para explorar a próxima onda de inovação e as mudanças na indústria estimuladas pela inteligência artificial generativa.Esta Web Summit Rio acontece, precisamentem num momento crucial para o setor tecnológico em todo o mundo tendo em conta, também, o abalo que estão a sofrer relações de longa data entre países devido às tarifas aplicadas por Donald Trump.Assim, a Web Summit Rio será um palco fundamental para discussões sobre a rápida evolução da Inteligência Artificial (IA), a corrida global aos semicondutores e o impulso para modelos de IA mais eficientes, económicos e sustentáveis. Como o evento se realiza na pátria da Amazónia, o evento também debaterá a tecnologia climática e a sustentabilidade. O mercado da tecnologia financeira, conhecido por Fintech, a regulação de redes sociais e inclusão digital são outros temas-chave deste evento.