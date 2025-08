Visabeira Indústria lança OPA sobre a Martifer

No anúncio preliminar desta oferta, divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Visabeira explica que a oferta é geral e obrigatória em consequência de a oferente ter celebrado um acordo de acionistas com a I'M - SGPS e a Mota-Engil, SGPS em relação aos termos e condições que deverão regular as respetivas relações enquanto acionistas da Sociedade visada.

A contrapartida oferecida por ação "é igual ou ligeiramente superior ao preço médio ponderado das ações apurado em mercado regulamentado nos seis meses imediatamente anteriores à data da publicação deste anúncio preliminar (a saber, é de 2,057 euros por ação -- arredondado para cada acionista, se necessário, para o cêntimo imediatamente superior - ou de 2 euros por ação, consoante tais seis meses incluam ou não a presente data)".

Na sequência deste anúncio, o Conselho de Administração da CMVM determinou hoje a suspensão da negociação das ações Martifer - SGPS, SA, "com o propósito de assegurar que o mercado absorve a informação divulgada pela emitente".