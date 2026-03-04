Vladimir Putin admite "abandonar já o mercado europeu"

Entrevistado pelo repórter da TV estatal russa, Pavel Zarubin, Vladimir Putin afirmou que "agora outros mercados estão a abrir-se. E talvez seja mais vantajoso para nós interromper o fornecimento [de gás] para o mercado europeu agora. Migrar para estes mercados que estão a abrir e estabelecer-nos lá".





A decisão, contudo, ainda não foi tomada. "Isto não é uma decisão, é, neste caso, o que chamamos de reflexão em voz alta. Com certeza, vou instruir o governo para trabalhar nesta questão em conjunto com as nossas empresas." A Comissão Europeia vai apresentar uma proposta legal para proibir permanentemente as importações de petróleo russo a 15 de abril, três dias após as eleições parlamentares na Hungria, de acordo com responsáveis ​​da UE e um documento visto pela Reuters.

Putin reiterou que a Rússia sempre foi um fornecedor de energia de confiança e continuará a trabalhar dessa forma com parceiros que também sejam de confiança, como a Eslováquia e a Hungria.





A procura por outros mercados poderá ser uma tentativa de relançar a economia russa.





Em particular, a queda das receitas no setor energético levou já a alterações no orçamento, estando a ser estudado um corte na despesa.

PIB russo caiu 2,1%





Putin refletiu nesta entrevista a Zarubin, que "os preços do petróleo e do gás estão a subir, inclusive devido à crise no Médio Oriente", dando a entender uma possível recuperação da economia russa com base nesse aumento.



O setor energético russo não conseguiu em 2025 colmatar a queda económica apesar do petróleo estar a ser negociado perto dos máximos dos últimos meses.



As receitas do gás em fevereiro deverão registar uma queda e a moeda russa, o rublo, está a desvalorizar-se. O rublo desvalorizou esta quarta-feira, mais de um por cento face ao dólar norte-americano e ao yuan chinês, antes de recuperar e fechar a cair 0,4 por cento, cotado a 77,97 por dólar.





Em janeiro, o Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia caiu 2,1 por cento, face ao período homólogo, informou esta quarta-feira o Ministério da Economia.



O ministério afirmou que a queda se deveu à elevada base de comparação do ano passado e ao menor número de dias úteis em janeiro de 2026. O crescimento económico russo desacelerou para um por cento em 2025, face aos 4,9 por cento do ano anterior. O governo prevê um crescimento de 1,3% para este ano, enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) espera um crescimento de 0,8%.