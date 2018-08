Vodafone e indiana Idea concluem fusão na Índia

Lusa31 Ago, 2018, 12:41 | Economia

"Hoje criámos o operador móvel líder na Índia, é verdadeiramente um momento histórico", disse, em comunicado, Kumar Mangalam Birla, presidente do grupo Aditya Birla, a que pertence Idea.

Após concluir o processo de fusão, que começou em março de 2017, será permitido que "continuem a operar" as duas marcas como "Vodafone Idea Limited" pela grande afiliação que contam na Índia, com cerca de 15.000 lojas em todo o país.

A fusão da Vodafone India e Idea vai gerar por ano cerca de 140.000 milhões de rupias, cerca de 1,7 mil milhões de euros, embora o novo operador tenha uma enorme dívida acumulada.

Com esta operação - a Vodafone India ocupava o segundo lugar no mercado e a Idea a terceira no setor de telecomunicações móveis no país, atrás da Airtel -, a nova entidade passará a ter uma quota em termos de receita na ordem dos 32,2%.

Segundo o acordo, a Vodafone detém 45,1% do novo operador móvel, enquanto a Idea tem 26%, com a opção futura de ter mais ações.

De acordo com os últimos dados da Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia, de 30 de junho, o número de subscrições de telemóveis no país ascendem a 1.146 milhões.