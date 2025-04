Von der Leyen diz que UE tem "plano forte" para responder a tarifas norte-americanas

, começou por declarar a presidente da Comissão Europeia esta terça-feira.Essa força, segundo Von der Leyen, “está construída sobre a nossa prontidão para avançar com contramedidas firmes, se for necessário”. EO objetivo da União Europeiamas se for necessário, a líder europeia garante que serão protegidos os interesses dos Estados-membros, dos cidadãos e das empresas do bloco europeu., frisou a presidente do executivo comunitário, num discurso esta terça-feira de manhã na sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo.Desde que o presidente dos EUA anunciou, nos últimos meses, aumentos de 25 por cento das taxas aduaneiras, Von der Leyen considerou que “a resposta imediata é a unidade e a determinação”., acrescentou a responsável, numa altura em que se espera um novo anúncio norte-americano das chamadas tarifas recíprocas que se aplicarão a quase todos os bens e a muitos países do mundo, sendo que os próximos setores devem ser os semicondutores, os produtos farmacêuticos e a madeira.Segundo a presidente da Comissão Europeia,, revelou.“Estas reformas estão atrasadas e agora tornaram-se mais urgentes do que nunca., adiantou Ursula von der Leyen.De acordo com a agenda provisória do colégio de comissários, a estratégia para o mercado único será apresentada a 21 de maio. O mercado único assegura a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas na UE.Da resposta imediata europeia aos Estados Unidos faz ainda parte “uma posição de força” pelas suas capacidades e a diversificação dos acordos comerciais, quando a UE já tem protocolos em vigor com 76 países e está a aumentar esta rede com o Mercosul, o México e a Suíça, concluiu.Na segunda-feira, Trump disse que seria “muito gentil” com os parceiros comerciais quando revelasse as novas tarifas, possivelmente já na terça-feira à noite., prometendo o “Dia da Libertação” para os EUA., acrescentou.