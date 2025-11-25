Von der Leyen e Costa elogiam negociações e garantem manter pressão sobre Rússia

António Costa, presidente do Conselho Europeu, destacou na rede social X que a reunião da chamada "Coligação dos Dispostos" foi "muito proveitosa".

"Foi bom ouvir o Presidente Volodymyr Zelensky e Marco Rubio (secretário de Estado norte-americano) sobre a sua avaliação do processo de paz em curso", frisou.

Também Ursula Von der Leyen saudou a presença de Rubio na reunião, apontando que o ocidente precisa de "uma forte cooperação transatlântica (...) porque ela produz resultados".

A presidente da Comissão adiantou que os parceiros da "Coligação dos Dispostos" discutiram as negociações em curso para "uma paz justa e duradoura para a Ucrânia", apontando que "nos últimos dias e horas" têm sido registados "progressos sólidos e encorajadores".

Von der Leyen saudou ainda a eficácia das sanções da União Europeia (UE) à Rússia.

"Vejam o impacto significativo das nossas vagas coordenadas e sucessivas de sanções contra a economia russa. Estão a reduzir os recursos que a Rússia tem para travar a sua guerra de agressão", destacou na sua nota no X.

"E, como a pressão continua a ser a única linguagem a que a Rússia responde, continuaremos a intensificá-la até que haja uma genuína vontade de seguir um caminho credível rumo à paz", garantiu.

Também António Costa frisou na sua nota que a UE reafirmou recentemente o seu "compromisso de continuar a exercer pressão sobre a Rússia e de apoiar a Ucrânia - política, económica e militarmente".

A reunião da "Coligação dos Dispostos" aconteceu num dia em que os meios de comunicação social norte-americanos noticiaram que o lado ucraniano alegadamente aceitou um acordo de paz para o conflito.

Na reunião de hoje, copresidida pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, participaram vários líderes europeus, incluindo o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Uma delegação norte-americana liderada pelo secretário do Exército, Dan Driscoll, está em Abu Dhabi a negociar com uma delegação russa o acordo de paz para a Ucrânia.

O encontro de Abu Dhabi surgiu após um fim de semana de negociações em Genebra sobre o plano de 28 pontos do Presidente norte-americano, Donald Trump, entre ucranianos, norte-americanos e europeus.

O plano de 28 pontos foi posteriormente reduzido e Trump pareceu satisfeito com o resultado das negociações com europeus e ucranianos, declarando na rede Truth Social que "algo de bom pode acontecer".

Kiev espera agora "organizar a visita de Zelensky aos Estados Unidos o mais rapidamente possível, em novembro, para finalizar os restantes passos e chegar a um acordo com o Presidente Trump", segundo o secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, comentou hoje por sua vez que Moscovo aguardava que os Estados Unidos apresentassem a nova versão da sua proposta.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

A ofensiva militar russa no território ucraniano mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).