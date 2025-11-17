Von der Leyen e Costa juntam-se ao PR angolano na cimeira UA-UE em Luanda

A 7.ª Cimeira UA-UE terá lugar na próxima segunda e terça-feira, reunindo chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da União Africana (UA) e da União Europeia (UE) "para reafirmar a sua parceria de longa data e traçar um novo caminho de cooperação", segundo um comunicado conjunto.

Al Mahmoud Ali Youssouf, Presidente da Comissão da União Africana, vai estar também presente no encontro, que pretende centrar-se em temas como acelerar o progresso em áreas como paz e segurança, integração económica, comércio e investimento, governação multilateral, resiliência climática, transformação digital, migração e mobilidade e desenvolvimento humano.

"Realizada num momento de profundas incertezas globais e dinâmicas geopolíticas em mudança, a cimeira oferece uma oportunidade para ambos os continentes reafirmarem o seu compromisso comum com o multilateralismo, a solidariedade e a ação conjunta para enfrentar desafios comuns", destaca-se na nota de imprensa.

Juntamente com a cimeira decorrem eventos paralelos, como o Fórum da Juventude e da Sociedade Civil UA-UE, que vai reunir jovens líderes, inovadores e organizações da sociedade civil de África e da Europa para trocar perspetivas e desenvolver recomendações políticas sobre questões como o emprego dos jovens, a inovação, a resiliência climática, a governação e a inclusão social.

Outra iniciativa é o fórum empresarial, coorganizado com a African Business, a European Business e outros parceiros do setor privado, que "proporcionará uma plataforma para empresários, investidores e decisores políticos explorarem parcerias nas áreas das infraestruturas, energia sustentável, agronegócio, indústria transformadora, economia digital e indústrias criativas".

O evento assinala o 25.º aniversário da Parceria UA-UE e coincide com a presidência angolana da União Africana, "sublinhando a crescente liderança de África na definição de objetivos globais".