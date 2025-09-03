Von der Leyen lamenta acidente mortal com elevador da Glória em Lisboa

"É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso "Elevador da Glória". Os meus sentimentos com as famílias das vítimas", pode ler-se numa nota em português na rede social X.

A PSP confirma a existência de vítimas mortais no descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, hoje ao fim da tarde, mas não específica o número de mortos.

Numa nota, o Presidente da República "lamenta profundamente o acidente ocorrido esta tarde com o elevador (funicular) da Glória, em Lisboa, em particular as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros".

O Governo e o primeiro-ministro lamentaram hoje profundamente o acidente ocorrido esta tarde dizendo estar a acompanhar "desde os primeiros momentos" a situação e a resposta das diversas autoridades públicas.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta tarde, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

Meia hora depois, em declarações à Lusa, a diretora municipal da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, indicou que há registo de 20 pessoas envolvidas, dois feridos em estado crítico, cinco ligeiros e vários encarcerados.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e proteção Civil, pelas 20:15, estavam no local 59 operacionais e 21 viaturas.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.