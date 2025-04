Von der Leyen prometeu a Montenegro ajudar Portugal

"Conversei com o primeiro-ministro Luís Montenegro na sequência do `apagão` na Península Ibérica. Vamos trabalhar em conjunto para ajudar a restaurar a rede elétrica e dar garantias aos cidadãos", escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais.

I also spoke with Prime Minister @LMontenegro_PT following the blackout in the Iberian Peninsula.



We will work together to help restore the electricity system and reassure citizens.



Because energy security is crucial for the EU.