Von der Leyen sublinha importância de reforçar laços entre Japão e UE

O Japão e a União Europeia, em conjunto, representam quase um quarto do PIB global e 20% do comércio global de bens e serviços, o que reflete não só a sua força económica, mas também "a confiança e a interdependência" da relação entre estas regiões, "geograficamente separadas, mas unidas por valores partilhados", afirmou Ursula Von der Leyen, na 30.ª Cimeira UE-Japão.

A responsável viajou para o Japão com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, para se reunir hoje, em Tóquio, com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, num encontro em que procuram assinar uma "aliança de competitividade" para reforçar a cooperação entre a União Europeia (UE) e o Japão.

A cimeira terá lugar às 18:00 (10:00 em Lisboa) e acontece após a visita dos dois líderes europeus, na terça-feira, ao local da Exposição Mundial de Osaka, incluindo o pavilhão da UE, concebido para apresentar as políticas da União Europeia e os laços e iniciativas conjuntas com Tóquio.

Hoje, Von der Leyen discursou também na Universidade Keio, depois de ter sido agraciada com o título de Doutora Honoris Causa pela universidade, onde enfatizou as ameaças partilhadas que ambas as regiões enfrentam, apesar de cada uma ter os seus próprios desafios.

"Portanto, é natural que dois parceiros com ideias semelhantes se unam para se fortalecerem mutuamente. Não apenas para construir a nossa própria independência, mas para nos fortalecermos", acrescentou.