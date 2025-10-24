Voos da Alaska Airlines suspensos devido a uma falha informática

"A Alaska Airlines está a passar por uma falha informática que afeta as suas operações. Uma interrupção temporária dos voos está em curso", escreveu a companhia aérea norte-americana, com sede em Seattle, numa mensagem publicada na rede social X, na quinta-feira, às 16:20 horas na costa oeste norte-americana (00:20 de hoje em Lisboa).

A interrupção também afeta a subsidiária Horizon Air, de acordo com a autoridade reguladora da aviação civil dos EUA (FAA).

Uma falha informática já tinha imobilizado a frota da companhia durante cerca de três horas em 20 de julho.

Em setembro de 2024, a Alaska Airlines também sofreu uma falha informática em Seattle, onde tem sede, provocando a paralisação dos aviões e atrasos nos voos.

A companhia aérea garantiu na altura que não se tratava de um ciberataque, mas sim de um problema de certificado que afetava vários sistemas.

Todos estes incidentes ocorrem também depois de uma porta - que fecha uma saída de emergência - de um Boeing 737 Max 9 recém-entregue se ter soltado durante um voo entre Portland (Oregon) e Ontário (Califórnia), em janeiro de 2024.

A Alaska Airlines é a quinta maior companhia aérea dos Estados Unidos desde a aquisição da Hawaiian Airlines, no ano passado.

As duas companhias dispõem de uma frota de mais de 360 aviões que servem cerca de 140 destinos, principalmente no oeste dos Estados Unidos e no arquipélago do Havai.