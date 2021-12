Votação nos Açores para mutualista Montepio não está a funcionar, denuncia Lista D

Em declarações à Lusa, este responsável disse que "neste momento há três locais de votação nos Açores, Pico, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada que era suposto funcionarem hoje e amanhã [sexta-feira] e não estão a funcionar".

"Nuns não há computadores, noutros não há `router`", salientou, referindo que "todos os associados, e é um número expressivo, nos Açores estão sem poder votar o que é uma perturbação e desrespeito para com os associados e nota, mais uma vez, a total desorganização que a associação mutualista evidencia neste processo", salientou.

"Não entendemos como é que o que o material necessário não está lá. Só se pode votar hoje e amanhã e isto é uma perturbação enorme no processo eleitoral", salientando, indicando que há cerca de 25 mil associados nos Açores.

A Lusa contactou a Associação Mutualista, mas ainda não obteve resposta.

Pela lista D (`Valorizar o Montepio`) concorre ao cargo de presidente da mutualista Pedro Alves, que atualmente é presidente executivo do Montepio Crédito e administrador não executivo do Banco Montepio.

As eleições para os órgãos associativos da Associação Mutualista Montepio Geral começaram na segunda-feira e decorrem até sexta-feira, concorrendo quatro listas e 252 candidatos no total.

As eleições vão eleger os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia-Geral e da Assembleia de Representantes, para o mandato 2022-2025, da Associação Mutualista Montepio Geral.

A mutualista Montepio tem 600 mil associados e é o topo do grupo Montepio, sendo a sua principal empresa o Banco Montepio. Podem votar nestas eleições cerca de 500 mil associados.

A lista A é encabeçada por Virgílio Lima, que no final de 2019 sucedeu a Tomás Correia, que saiu da presidência da mutualista envolto em polémicas. Esta é, portanto, a primeira vez que Virgílio Lima (que está no grupo há mais de 40 anos) concorre a presidente do Conselho de Administração da mutualista.

A lista B (`Reconstruir o Montepio`) tem como candidato a presidente Pedro Corte Real, que é professor do departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Pela lista C (`Mutualismo, Agora Sim`) concorre a presidente da mutualista o economista Eugénio Rosa, que já anteriormente concorreu a listas da oposição à direção da mutualista e nos últimos anos integrou o Conselho Geral (órgão entretanto extinto).

Estas eleições têm ainda a novidade de daí sair a constituição do novo órgão associativo, a Assembleia de Representantes. É aqui que serão debatidos e votados documentos fundamentais da vida da mutualista Montepio, como orçamento e plano de atividades.

Este órgão conta com 30 membros eleitos por método de Hondt, sendo previsível que a sua composição fique repartida entre membros das várias listas concorrentes. Assim, de futuro, é provável que membros eleitos por diferentes listas tenham de se entender para eleger documentos fundamentais para a gestão do grupo.