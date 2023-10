Voto contra do PSD era expectável e estava preanunciado

"Com franqueza, não vou fingir uma grande surpresa por esse anúncio, embora, nas primeiras reações que o PSD teve, como nada tiveram a criticar relativamente ao conteúdo, ainda podia antever que pudesse haver aqui algum sentido diferente", disse Fernando Medina, à saída de uma reunião dos ministros das Finanças da União Europeia (UE), no Luxemburgo.

O ministro das Finanças acrescentou que o sentido de voto anunciado minutos antes pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, "já estava escrito, independentemente do conteúdo do texto".

Na ótica do governante socialista, o conteúdo da proposta de OE2024 podia ser completamente diferente e, mesmo assim, os sociais-democratas votariam contra.

"É uma forma de estar na política", completou.

O PSD vai votar contra a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024, anunciou hoje o presidente do partido, Luís Montenegro.

"Os senhores deputados não vão estranhar que a comissão permanente ontem [segunda-feira] reunida decidiu transmitir ao grupo parlamentar a orientação de voto contra", anunciou Montenegro, no encerramento das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem na Assembleia da República e foram centradas no OE2024, com votação na generalidade marcada para 31 de outubro.