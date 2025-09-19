Wal Street fecha em alta com os três índices a renovarem os recordes da véspera

O resultado definitivo da sessão indica que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,37%, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,72% e o alargado S&P500 valorizou 0,49%. Estes ganhos permitiram a estes três índices superarem os recordes estabelecidos na véspera.

"não houve qualquer catalisador a assinalar neste fim de semana, dado que o calendário de estatísticas económicas estava vazio", resumiu Jose Torres, da Interactive Brokers.

Não obstante, este analista mencionou "o impacto significativo dos resultados positivos anunciados esta manhã do telefonema entre Donald Trump e Xi Jinping".

Trump assegurou hoje que tinham existido "progressos" sobre o caso TikTok durante o telefonema com Xi Jinping, enquanto Pequim apelou ao respeito de um ambiente de negócios "não discriminatório" neste dossier.

Segundo Christopher Low, da FHN Financial, os investidores continuam a mostrar-se "encorajados" pela política acomodatícia do banco central dos EUA, que cortou a taxa de juro de referência em um quarto de ponto percentual.

Na bolsa, "todos gostariam que a Fed baixasse a taxa mais e mais depressa, mas apenas se isso se justificasse", o que significa que os investidores estão "satisfeitos" com o tom adotado pelo presidente da Fed, Jerome Powell, adiantou Low.

Segundo o apanhado das estimativas dos analistas, estes esperam mais duas baixas da taxa de juro, em um quarto de ponto percentual, este ano.

Mas Powell, na quarta-feira, apenas considerou estas baixas como hipóteses, lembrando que a Fed tem de analisar a informação económica, sobre a inflação e o emprego, antes de qualquer decisão.

Entretanto, Jose Torres antecipa que os investidores, nos próximos dias, vão "examinar o tom e as declarações dos dirigentes do banco central", dado que é provável que algumas sejam suscetíveis de influenciar as expectativas quanto ao calendário da Fed.