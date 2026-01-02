Wall Street abre ano tendencialmente em alta mas a afastar-se da IA

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,66% e o alargado S&P500 avançou 0,74%, ao passo que o tecnológico Nasdaq fechou em baixa de 0,03%.

Depois de um ano recorde em 2025, "o otimismo continua" em 2026, comentou Angelo Kourkafas, da Edward Jones, em declarações à AFP.

Mas "está-se a observar uma rotação" dos grandes nomes da tecnologia, em benefício "das capitalizações mais pequenas", acrescentou.

O índice Russell 2000, que reúne duas mil empresas de dimensão média, valorizou 0,91% e terminou perto dos seus máximos históricos.

Nas tecnológicas, a Amazon recuou 1,87%, a Microsoft 2,21%, a Palantir 5,56%, a Meta (Facebook, Instagram) 1,47% e a Apple 0,31%.

"Os investidores questionam-se se o setor tecnológico tem os meios para oferecer um novo ano de rendimentos excecionais ou se o entusiasmo suscitado pela inteligência artificial (IA) é exagerado", desenvolveu Jose Torres, da Interactive Brokers.

O Nasdaq subiu mais de 20% em 2025, mas os analistas exprimiram recentemente as suas preocupações com as valorizações elevadas no setor da IA, assentes em investimentos gigantescos.

Em termos de indicadores macroeconómicos, o dia foi pobre.

"A partir de segunda-feira, vamos ter muitos mais números para analisar sobre a economia" dos EUA, observaram os analistas da Monex USA, em particular sobre emprego.

"Os investidores vão seguir esta informação de muito perto para determinar o que a Fed (banco central dos EUA) vai fazer este ano" em termos de política monetária, realçou Angelo Kourkafas.

Tanto que, na sua opinião, a informação dos meses anteriores sobre o mercado de trabalho pode sofrer com o impasse que se viveu no Congresso sobre o orçamento que levou ao encerramento de agências e serviços do Estado federal.

"Novas descidas da taxa de juro de referência são geralmente de bom augúrio" para as pequenas e médias empresas, nota Kourkafas.

Por enquanto, os operadores bolsistas antecipam duas baixas da taxa de juro pela Reserva Federal durante 2026, segundo o levantamento feito pelo CME FedWatch.