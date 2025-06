Wall Street abre em terreno misto a aguardar resultados das negociações China-EUA

Pelas 14:50 de Lisboa, o seletivo índice Dow Jones caía 0,03%, enquanto o tecnológico Nasdaq e o alargado S&P500 avançavam, respetivamente, 0,22% e 0,15%.

Na segunda-feira Wall Street encerrou a sessão mista, perante o início desta uma nova sequência negocial entre China e Estados Unidos da América (EUA), com o índice seletivo Dow Jones Industrial Average a fechar sem variação face à abertura, ao passo que o tecnológico Nasdaq avançou 0,31% e o alargado S&P500 avançou 0,09%.

Um mês depois de uma reunião frutífera em Genebra, os EUA e a China iniciaram na segunda-feira em Londres em nova série de negociações na maior descrição, tendo os trabalhos sido retomados hoje.

Os produtos chineses foram sujeitos a uma sobretaxa de 34%, além dos 20% impostos no âmbito da luta contra o tráfico de fentanilo, um opiáceo que está a provocar uma grave crise sanitária nos Estados Unidos, e dos direitos aduaneiros que existiam antes da reeleição de Donald Trump.

Pequim retaliou com tarifas equivalentes, o que levou a uma guerra comercial com Washington, atingindo 125% e 145%, respetivamente, sobre os produtos de cada país, com um consequente forte abrandamento do comércio entre os dois gigantes.