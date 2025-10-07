Wall Street baixa a marcar o passo após série de recordes e sem indicadores

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,20%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,67% e o alargado S&P500 baixou 0,38%.

"Os investidores começam a aliviar" e a "realizarem ganhos", destacou Christopher Low, da FHN Financial, em declarações à AFP.

"Os otimistas aproveitaram os últimos dias, perante a ausência de informação económica, com os contratos de vários milhares de milhões de dólares no domínio da inteligência artificial, reforçando o sentimento positivo que têm quanto ao potencial de crescimento das tecnologias modernas", apontou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Este sentimento tem levado os principais índices bolsistas para máximos históricos.

Agora, Wall Street "precisa de outro catalisador", considerou Christopher Low.

Por hábito, os investidores apoiam-se em indicadores sobre a economia dos EUA. Mas, devido ao bloqueio orçamental que afeta os EUA desde há uma semana, a sua publicação está suspensa.

Para Christopher Low, "isso não significa que a tendência altista do mercado acabou", mas "apenas que se impõe um período de acalmia".

Este analista vê com alguma inquietação os recordes que se acumulam relativos ao ouro.

"É como se as pessoas começassem a subir para os botes salva-vidas antes mesmo de o navio começar a afundar", disse.