Wall Street encerra em alta um dos melhores meses dos últimos anos

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 1,62%, o alargado S&P500 avançou 1,02% e o tecnológico Nasdaq subiu 0,89%.

Das que contribuíram para a alta do mercado, a Alphabet, que controla a Google, valorizou 9,97%, depois de divulgar na véspera una subida homóloga dos lucros trimestrais de 81%, para 62,578 mil milhões de dólares.

A valorização foi tal que permitiu à Alphabet viver em abril o seu melhor mês bolsista desde 2004, com o aumento das receitas provenientes da `nuvem` a suportar o desempenho verificado.

Mas nas tecnológicas houve problemas, com a Amazon a subir ligeiros 0,77%, mas, sobretudo, com a Meta, que recuou 8,55%, após divulgar previsões de investimento elevadas e um crescimento de utilizadores abaixo do esperado, e a Microsoft, que perdeu 3,9%, também por causa da dimensão dos investimentos previstos.

Em declarações à CNBC, o analista Tom Graff contrapôs que, apesar de ser positivo que as grandes tecnológicas invistam tanto em infraestruturas físicas, "persistem preocupações, como as valorizações destas empresas".

No conjunto do mês, o S&P500 valorizou cerca de 10% - o que torna abril o seu melhor mês desde novembro de 2020, apesar da guerra e das consequências, como o encarecimento do petróleo -, o Nasdaq progrediu 15%, a maior subida desde abril de 2020, e o Dow Jones subiu cerca de 7%, o seu melhor desempenho desde novembro de 2024.

Nos indicadores, o Departamento do Comércio informou que o produto interno bruto dos EUA cresceu 2% no primeiro trimestre, em valor anualizado, acima dos 0,5% do trimestre anterior, mas abaixo dos 2,2% previstos pelos analistas.