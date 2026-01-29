Wall Street encerra sem rumo mas tendencialmente em baixa

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average conseguiu progredir 0,11%, mas o tecnológico Nasdaq perdeu 0,72% e o alargado S&P500 cedeu 0,13%, números em todo o caso afastados dos níveis em que chegaram a evoluir durante o dia.

"A sessão de hoje foi algo volátil, sob o efeito da fraqueza do setor tecnológico", comentou Angelo Kourkafas, da Edward Jones, em declarações à AFP.

Os investidores examinaram uma série de resultados trimestrais divulgados na quarta-feira depois do fecho da sessão. Os da Microsoft cativaram as atenções em particular.

Apesar de desempenhos financeiros em alta, e acima das expectativas, o grupo de Redmond, no Estado de Washington, viu o seu título desvalorizar 9,99%.

Isto representa uma perda de cerca de 400 mil milhões de dólares da capitalização.

"Os investidores receiam que as despesas de investimento substanciais afetadas à inteligência artificial (IA) não consigam responder às expectativas exorbitantes", disse Jose Torres, da Interactive Brokers.

Pela primeira vez, o volume de negócios da `nuvem` (informática à distância) da Microsoft superou os 50 mil milhões de dólares, mas a sua margem recuou por causa dos investimentos massivos nos centros de dados para a IA.

Depois de um entusiasmo geral de vários anos sobre o desenvolvimento desta tecnologia, "o mercado recompensa agora as empresas que conseguem transformar estes investimentos em lucros, ao passo que as outras são objeto de uma vigilância acrescida", apontou Kourkafas.

A ação da Meta progrediu mais de 10%, graças aos resultados no último trimestre de 2025 e às previsões consideradas elevadas para os três primeiros meses deste ano.

Nos indicadores, o défice comercial dos EUA foi de 56,8 mil milhões de dólares em novembro, o dobro do verificado um mês antes, sob o efeito combinado de uma baixa das exportações e uma subida das importações.

Este valor é pior do que os analistas esperavam (42,9 mil milhões de dólares), segundo o levantamento feito pelo MarketWatch.

Já as novas inscrições semanais para o subsídio de desemprego saíram algo acima das expectativas, ao atingirem os 209 mil.

O mercado também foi influenciado por outros resultados como os da Tesla, que foram recebidos com ceticismo, e levaram o título a perder 3,23%, depois de conhecida uma queda do lucro em 61%, para 840 milhões de dólares.