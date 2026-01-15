Wall Street fecha com ganhos graças a resultados de bancos e tecnológicas

Os resultados da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,6%, o alargado S&P500 avançou 0,26% e o tecnológico Nasdaq subiu 0,25%.

A sessão foi marcada pelos resultados dos bancos de investimento Goldman Sachs e Morgan Stanley, que fecharam 2025 com lucros superiores em 20% aos do ano anterior, o que baseou as respetivas valorizações bolsistas em 4,6% e 5,78%, respetivamente.

O setor dos semicondutores também contribuiu para o bom dia da praça bolsista, graças aos números apresentados pela TSMC, de Taiwan, e ao novo acordo comercial entre os EUA e Taiwan, que os investidores leram como um sinal de confiança na expansão da inteligência artificial (IA).

A TSMC fechou o dia com uma subida 4,45%, enquanto VanEck Semiconductor ETF e Nvidia avançaram dois por cento.

"Os resultados da TSMC e o seu plano de investimento tranquilizaram os investidores quanto à possibilidade de o entusiasmo bolsista com a IA não ser necessariamente uma borbulha", comentou o diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners, Kim Forrest, na estação televisiva CNBC, que também antecipou investimentos destas empresas no "aumento da capacidade".