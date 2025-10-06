Wall Street fecha com mais recordes animada pela inteligência artificial

Os resultados de sessão indicam que o índice tecnológico Nasdaq progrediu 0,71%, para 22.941,67 ponto, e o alargado S&P500 avançou 0,36%, para as 6.740,28 unidades, novos máximos inéditos em fecho. O seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,14%.

"O otimismo suscitado pela IA foi hoje um fator decisivo", resumiu Sam Stovall, da CFRA, em declarações à AFP.

A OpenAI anunciou que fez encomenda gigante ao grupo de semicondutores Advanced Micro Devices (AMD), no qual vai deter uma posição minoritária.

A diretora-geral da AMD, Lisa Su, adiantou que a encomenda tinha "potencial para gerar um volume de negócios muito superior a 100 mil milhões de dólares, ao longo dos próximos anos".

A AMD comprometeu-se a entregar ao criador do ChatGPT vários milhões de processadores gráficos considerados essenciais ao desenvolvimento d IA.

Quando a bolsa abriu, os seus títulos chegaram a valorizar mais de 37%.

Este anúncio "insufla uma nova vida ao setor tecnológico, que alguns já receavam que estivesse a perder força", considerou Sam Stovall.

Os conglomerados tecnológicos têm sido a locomotiva da praça bolsista nos últimos nos, graças à corrida à IA, que motivou investimentos de centenas de milhares de milhões de dólares.

Mas as perspetivas de retorno do investimento continuam distantes, dado que a maior parte dos operadores não visa a rentabilidade de curto prazo.

"Estes desenvolvimentos eclipsaram o sexto dia de paragem dos serviços públicos, quando se espera mais uma votação no Senado e Trump ameaça com medidas radicais, como o despedimento massivo de funcionários federais, se não se chegar a acordo", acrescentou Jose Torres, da Interactive Brokers.