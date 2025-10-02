Wall Street fecha com os seus índices mais emblemáticos em nível recorde

Os três principais índices bolsistas fecharam todos em nível inédito, o seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,17%, para 46.519,72 pontos, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,39%, para as 22.844,05 uniddes, e o alargado S&P500 valorizou 0,06%, para as 6.715,35.

"Os investidores não esperam que a paralisia orçamental acabe tão cedo", comentou Sam Stovall, da CFRA, à AFP.

A Casa Branca intensificou a pressão sobre os democratas, congelando projetos de infraestruturas em vários Estados que estes controlam e prometendo despedimentos `iminentes` de funcionários públicos. Várias agências federais podem ser eliminadas.

"Em que é que isso se diferencia dos despedimentos que ocorrem com o DOGE?", o dito Departamento de Eficiência Governamental que foi criado e dirigido por Elon Musk, questionou Stovall.

"Então os investidores não viram inconveniente nesses despedimentos. Porque é que haveriam de ver agora?", acrescentou.

O costume é os funcionários ficarem em desemprego técnico durante os `shutdowns` e regressarem depois, "recuperando os salários em diferido, o que tem um impacto económico negativo", disse Jose Torres, da Interactive Brokers.

"A descida das despesas federais ligada ao emprego permite reduzir o importante défice de Washington", o que pode reduzir a taxa de juro da dívida pública, uma notícia "excelente para as valorizações bolsistas", adiantou.

Outra consequência do `shutdown` é o adiamento da publicação de vários indicadores.

"Assim, a Fed deverá adotar uma abordagem mais prudente, o que significa uma baixa da taxa de juro em outubro, porque não tem qualquer estatística que indique que a economia está sólida o suficiente para não precisar de uma baixa de juros", considerou Sam Stovall.