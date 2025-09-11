Wall Street fecha com triplo recorde a antecipar corte na taxa de juro da Fed
Os três índices mais emblemáticos de Wall Street esta quinta-feira a fechar em máximos históricos, depois de novos indicadores económicos reforçarem as expectativas dos investidores quanto ao alívio da política monetária da Reserva Federal (Fed).
Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones valorizou 1,36%, para os 46.108,00 pontos, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,72%, para as 22.043,07 unidades, e o alargado S&P500 ganhou 0,85%, para as 6.587,47.
"Os investidores deram um suspiro de alívio", comentou Adam Sarhan, da 50 Park Investments, em declarações à AFP.
Em causa: "Os dados económicos sobre o emprego (...) reforçam as probabilidades de uma baixa da taxa de juro de referência até ao fim do ano e mesmo depois", resumiu Jose Torres, da Interactive Brokers.
Os investidores focaram a sua atenção nas inscrições semanais para o subsídio de desemprego, que foram as maiores desde 2021.
Quando os analistas esperavam uma estabilização, os números divulgados indicaram uma aceleração para 263 mil.
Por sua vez, o índice de preços no consumidor de agosto mostrou uma subida de 0,4%, o dobro da verificada em julho (0,2%), segundo o Departamento do Trabalho, acima das expectativas dos analistas.
Em termos homólogos, a inflação também acelerou, para 2,9%, depois de 2,7% no mês anterior, esta vez de acordo com o esperado pelos analistas.
A grande maioria dos operadores bolsistas espera que a Fed corte a sua taxa de juro de referência em um quarto de ponto percentual, durante a sua próxima reunião, marcada para 16 e 17 de setembro.
Não porque a inflação dê sinais de estar controlada, mas porque o mercado de trabalho parece frágil.
Os investidores esperam também que se voltem a verificar novos cortes na taxa de juro na reuniões da Fed em outubro e dezembro, que coloquem o intervalo de referência entre 3,50% e 3,75%.
"Se a Fed baixa a taxa, o custo das atividades comerciais diminui", o que "estimula ao mesmo tempo a economia real e Wall Street", sublinhou Sarhan, o que explica o entusiasmo bolsita verificado.
RN // RBF