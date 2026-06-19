Wall Street fecha em alta a saudar assinatura de protocolo entre Irão e EUA

Os resultados da sessão indicam que o índice tecnológico Nasdaq avançou 1,91%, o alargado S&P500 progrediu 1,09% e o seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,14%.

O acordo entre EUA e Irão "está na origem de uma sólida recuperação em Wall Street", resumiu Jose Torres, da Interactive Brokers.

Os EUA anunciaram hoje o levantamento do bloqueio dos portos iranianos e os navios puderam atravessar o Estreito de Ormuz, passagem essencial para o comércio internacional de hidrocarbonetos.

Segundo o acordo, o tráfego dos navios comerciais no Estreito vai estar plenamente restabelecido dentro de 30 dias, depois de ficar desminado.

Esta informações acalmaram os receios inflacionistas, mas alguns analistas mantêm-se cautelosos.

Para os analistas da Argus Media, podem passar entre quatro a seis meses antes que o volume de exportações petrolíferas regresse ao nível anterior à guerra.

A subida dos índices reflete também um movimento d caça aos bons negócios, depois da forte baixa na véspera, observou Patrick O`Hare, de Briefing.com.

"O mercado atravessou uma turbulência na quarta-feira, provocada por uma nova alteração da Rserva Federal", acrescentou Jose Torres.

Sem surpresa, o banco central dos EUA manteve a taxa de juro de referência.

Porém, os seus dirigentes admitiram, nas suas previsões, que um endurecimento monetário pode ocorrer até ao final do ano, o que causou uma queda das cotações e uma subida dos rendimentos obrigacionistas.

Entre as cotadas, o preço da ação SpaceX recuou 3,56%, fechando em baixa pela segunda sessão consecutiva, uma semana depois da sua introdução em bolsa.

"Trata-se de um recuo normal, depois da subida em flecha da ação", comentou Patrick O`Hare.

Apesar destas baixas, a cotação da empresa de Elon Musk está com uma valorização de 37% em relação a sexta-feira, quando começou a ser negociada em Wall Street.

A praça bolsista está encerrada na sexta-feira por dia feriado, para celebrar o fim da escravatura nos EUA.