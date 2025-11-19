Wall Street fecha em alta apesar do receio com valorização das tecnológicas

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,10%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,59% e o alargado S&P500 ganhou 0,38%.

Depois do fecho da praça, a Nvidia apresentou os seus resultados trimestrais, que mostraram um lucro acima do esperado, com um crescimento homólogo de 65%, para os 31,9 mil milhões de dólares, o eu oi bem recebido pelos investidores, que velaram a sua ação a valorizar nas trocas eletrónicas posteriores ao encerramento das transações.

Ao longo de toda a sessão, Jose Torres, da Interactive Brokers, notou uma "falta de convicção", que se traduziu em "fortes flutuações".

Em declarações à AFP, Sam Stovall, da CFRA, comentou: "O mercado mostrou-se na expectativa" do desempenho financeiro da Nvidia, esperados para esta noite, "quase como se se tratasse de um `ponto morto`, à espera tanto de avançar como de recuar".

A primeira capitalização mundial foi a locomotiva dos investimentos para o desenvolvimento da IA, graças aos seus semicondutores muito aperfeiçoados.

Desde o início do ano, a sua valorização subiu mais de 30%, para cerca de 4,5 biliões (milhão de milhões) de dólares, o que a levou a representar entre sete a oito por cento do S&P500.

Portanto, qualquer movimento da sua ação importa para o conjunto de Wall Street.

"Até agora, a época de resultados foi fabulosa para (as) empresas-farol" do setor tecnológico, reforçou Mark Malek, da Siebert Financial.

Mas, "apesar dos anúncios de resultados otimistas conhecidos, os conglomerados da tecnologia têm sido submetidos a uma pressão considerável", acrescentou.

Por exemplo, a Meta e a Palantir sofreram reversos bolsistas, apesar de apresentarem resultados acima do esperado.

As expectativas também são importantes porque nos últimos dias a praça nova-iorquina foi afetada pelo receio relativos aos níveis de valorização das empresas da IA e à rentabilidade dos planos de investimento gigantesco para desenvolver esta tecnologia.

Em outro plano, os operadores de mercado reviram em baixa as suas expectativas quanto a uma nova baixa da taxa de juro de referência pela Reserva Federal (Fed), em dezembro.

Segundo a ata da última reunião do banco central, "numerosos participantes (...) sugeriram que dadas as suas previsões económicas, seria provavelmente desejável" deixar as taxas inalteradas "para o resto do ano".

E o serviço estatístico do Departamento do Trabalho indicou hoje que os dirigentes da Fed não vão conhecer os relatórios sobre o estado do emprego em e novembro antes da sua reunião de política monetária, marcada para 09 e 10 de dezembro.