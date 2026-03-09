Wall Street fecha em alta após Trump afirmar que guerra no Irão está "praticamente terminada"

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones subiu 0,50%, para 47.740,80 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 1,38%, para 22.695,95 pontos, e o índice S&P 500, mais abrangente, subiu 0,83%, para 6.795,99 pontos.

No início da sessão, todos os três principais índices tinham caído mais de 1%.