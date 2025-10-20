Wall Street fecha em alta com alívio da tensão comercial China-EUA no horizonte

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 1,12%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,37% e o alargado S&P500 progrediu 1,07%.

"Os investidores estã alividos por verem que as tensões com a China pareceram terem sido apaziguadas durante o fim de semana", resumiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, em declarações à AFP.

No sábado, Pequim e Washington concordaram em fazer novas negociações e evitar mais uma escalada nas taxas alfandegárias.

Em outubro, Donald Trump ameaçou com a aplicação de taxas alfandegárias suplementares de 100% para os produtos oriundos da China em resposta à decisão desta restringir as suas exportações das ditas terras raras, para declarar depois que aquelas taxas "não eram viáveis".

Jose Torres, da Interactive Brokers, comentou: "A Casa Banca procura apaziguar os receios quanto a um conflito comercial prolongado (...) que entravaria as perspetivas de crescimento".

No plano macroeconómico, os investidores "esperam poder ter em breve uma melhor ideia do estado da economia" norte-americana, apontou Hogan.

Desde 01 de outubro, republicanos e democratas estão em um impasse no Congresso, a propósito da aprovação do orçamento, o que provocou que o Estado federal esteja em situação de paralisia, o designado `shutdown`, que se traduz designadamente na não-publicação de várias estatísticas e indicadores da economia.

Entretanto, são esperados nos próximos dias vários resultados trimestrais de empresas, como Netflix e Coca-Cola, na terça-feira, Tesla, na quarta, e Intel, na quinta.