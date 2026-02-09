Wall Street fecha em alta com e segundo recorde consecutivo do Dow Jones

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,04%, para um novo máximo, nos 50.135,87 pontos, o alargado S&P500 ganhou 0,47% e o tecnológico Nasdaq avançou 0,90%.

"A recuperação iniciada na sexta-feira prosseguiu hoje (...) depois de a tecnologia ter estado em recuo durante algumas semanas", observou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, em declarações à AFP.

A recuperação bolsista acontece depois de três sessões consecutivas em franca baixa, alimentada pela publicação de resultados trimestrais de conglomerados tecnológicos e pelo anúncio de planos de investimentos que continuam em níveis extraordinários.

"Algumas inquietações foram algo exageradas nas cotações bolsistas", estima Art Hogan. "E estamos a procurar recuperar parte das perdas".

Os analistas da Briefing.com, por seu lado, especificam que "as megacapitalizações e as ações de alto rendimento" beneficiaram particularmente do movimento altista de hoje.

Entre as tecnológicas, a Nvidia ganhou 2,50%, a Microsoft 3,13%, a Oracle 9,64% e a AMD 3,63%.

A partir de terça-feira, os investidores vão dar atenção às estatísticas macroeconómicas que vão ser divulgadas, como as vendas do comércio retalhista relativas a dezembro.

Vão ser também divulgados os números oficiais do emprego para janeiro e o índice de preços no consumidor, respetivamente na quarta e sexta-feira.

"Vamos conhecer dois dos dados mensais mais importantes na mesma semana, o que é raro", salientou Art Hogan.

O analista espera que o relatório do emprego "mostre alguns sinais de fraqueza".