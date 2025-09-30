Wall Street fecha em alta com recorde do Dow Jones e indiferente ao "shutdown"

Depois de uma sessão de altos e baixos, o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,18% e fechou com inéditos 46.397,89 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,30% e o alargado S&P500 subiu 0,41%.

Quando se aproxima a meia-noite, sem uma lei orçamental, mesmo que temporária, o Estado federal vai entrar em situação dita de `shutdown`, em que a maior parte dos serviços do Estado federal vão estar encerrados.

"Mesmo que isto não constitua um acontecimento macroeconómico relevante, vai causar sempre volatilidade no mercado, simplesmente porque cria mais incerteza", comentou Victoria Fernandez, da Crossmark Global Investments, à AFP.

Os investidores vão perder visibilidade sobre o estado da economia, por as publicações de organismos públicos deixarem de ser divulgadas.

Correspondem a "estatísticas essenciais que influenciam fortemente as decisões de política monetária" do banco central, disse Jose Torres, da Interactive Brokers.

"Sem muitos dados, é muito difícil para o banco central tomar decisões" sobre o nível dos juros na reunião de outubro", realçou Fernandez.

Em consequência, "os relatórios desta manhã form muito importantes", acrescentou.

Segundo o indicador "Jolts", o número de ofertas de empregos nos EUA em agosto foi de 7,227 milhões, acima dos 7,200 milhões esperados.

Já um barómetro da associação profissional Conference Board revelou uma descida do moral dos consumidores, para o nível mais baixo desde abril.

Hoje foi o último dia do mês e do trimestre, o que induz "reposicionamentos" dos investidores, apontou Victoria Fernandez.

Depois de um mês de setembro que registou vários recordes nos índices bolsistas, a analista sublinhou que, nos últimos tempos, os mercados "negligenciaram" os "sinais de alerta" sobre a economia, preferindo concentrar-se na solidez das despesas das famílias e nas "previsões de subida dos lucros".

