Wall Street fecha em alta com recordes dos seus três índices mais emblemáticos

O resultado da sessão mostra que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,27%, para os 46.142,42 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,94%, para as 22.470,73 uniddes, e o alargado S&P500 valorizou 0,48%, para as 6.631,96.

"O frenesim bolsista não mostra qualquer sinal de enfraquecimento depois da decisão de ontem (quarta-feira) da Fed", que cortou em um quarto de ponto percentual a sua taxa de juro de referência para um intervalo entre 4,00% e 4,25%, resumiu Jose Torres, da Interactive Brokers.

Após nove meses sem alterações, esta mudança de política monetária era esperada pelos analistas, que se mostram otimistas com a sua continuação.

Um apanhado das suas expectativas revela que dois terços dos que se pronunciaram esperam mais dois cortes da taxa, em um quarto de ponto percentual cada, ainda este ano.

"As partes do mercado sensíveis às taxas, como as pequenas capitalizações, reagiram positivamente ao anúncio", realçou Angelo Kourkafas, da Edward Jones, em declarações à AFP.

A comprovar isto, o índice Russell 2000, que considera duas mil pequenas e médias empresas, apresentou uma valorização evidente, de 2,51%, estabelecendo mesmo um recorde no fecho, nos 2.467,70 pontos, superando o em vigor, datado de 2021.

Na quarta-feira, a Fed não se comprometeu com cortes futuros. "O que nos disse é que a informação económica vai continuar a ter muito peso" nas suas decisões, destacou Kourkafas.

Na sua opinião, a descida anunciada na quarta-feira "deve ser considerada como uma medida preventiva, mais do que como uma reação a uma recessão económica ou a uma forte subida do desemprego".