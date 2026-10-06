Wall Street fecha em alta com recordes graças a juros estáveis e IA em alta

O resultado da sessão indica que o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,49%, o S&P500 avançou 0,58%, para 7.818 pontos, e o Nasdaq subiu 0,45%, para as 27.599 unidades.

Uma das principais razões que impulsionou os investidores foi o regresso do otimismo quanto aos conglomerados tecnológicos envolvidos no desenvolvimento da IA.

Outra foi a moderação do rendimento dos títulos de dívida federal, com o relativo ao prazo de 10 anos a baixar 0,3 pontos-base para 5,281% e o dos 30 anos a manter-se em 5,65%.

"Temos a ideia" de que a subida das taxas nos últimos dias "foi antes de tudo um movimento de pânico, que parece diminuir, pelo menos no curto prazo", segundo Sam Stovall, da CFRA, em declarações à AFP.

Na segunda-feira, o rendimento dos títulos a 10 anos atingiu os 5,34%, repetindo os máximos de 2002.

"Os valores tecnológicos e das grandes capitalizações contribuíram de maneira significativa para a subida hoje verificada" em Wall Street, destacaram os analistas da Briefing.com.

As ditas Sete Magníficas - cognome das principais empresas tecnológicas - fecharam todas em alta: Nvidia (+0,14%), Amazon (+1,95%), Apple (+0,22%), Microsoft (+0,78%), Alphabet (+0,35%), Meta (+0,51%) e Tesla (+0,51%).

Os investidores esperam agora com impaciência o início da época de resultados, na próxima semana, para verificar se o entusiasmo pelos conglomerados tecnológicos e ligados à IA se mantém.

Depois de um segundo trimestre particularmente sólido, "o crescimento dos lucros no terceiro trimestre está previsto em 24,3%", segundo Sam Stovall.