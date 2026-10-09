Wall Street fecha em alta com vigor das tecnológicas e custo da dívida estável
A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, ajudada pelo vigor de alguns conglomerados tecnológicos e pela estabilização dos rendimentos obrigacionistas, no final de uma semana movimentada nas duas frentes.
O resultado da sessão indica que o índice alargado S&P500 avançou 0,59%, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,64% e o seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,83%.
No conjunto da semana, o Dow Jones ganhou 0,9%, o S&P500 1,2% e o Nasdaq 0,6%.
Os analistas apontaram que o mercado animou depois de Donald Trump reiterar que não tenciona atacar o Irão antes das eleições legislativas de novembro.
Trump também anunciou um acordo com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para que a Federação Russa forneça gasóleo ao mercado internacional, apesar das sanções que incidem sobre o Estado.
O setor tecnológico recuperou hoje as quedas da véspera, ligadas às recorrentes dúvidas sobre a sustentabilidade das empresas de inteligência artificial (IA).
As ações relacionadas com a IA baixaram depois de a OpenAI, matriz de ChatGPT, ter publicado previsões de faturação anualizadas no final de setembro inferiores aos do mês anterior.
Hoje, a SpaceX valorizou 1,25% depois de anunciar um acordo para adquirir licenças de frequência de telecomunicações nos EUA que perfilam a Starlink como um "grande operador de telefonia móvel".
Os investidores estão agora suspensos da época de resultados que começa na próxima semana com a banca e várias multinacionais.