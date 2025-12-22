Wall Street fecha em alta e procura terminar o ano em terreno positivo

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,52%, para 23.428,83 pontos, o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,47%, para 48.362,68 pontos, e o índice S&P 500, mais abrangente, avançou 0,64%, para 6.878,49 pontos.

"Tradicionalmente, assistimos a um ressurgimento do otimismo no final do ano", realçou Peter Cardillo, analista da Spartan Capital Securities, à agência France-Presse (AFP).

O mercado, segundo o analista, espera um impulso no Natal, um período de cinco dias que começa na quarta-feira e termina no último dia de negociação do ano, e que geralmente favorece os investidores.

A Bolsa de Nova Iorque continuou a sua tendência de alta na segunda-feira, impulsionada pelo renovado interesse nas grandes empresas tecnológicas, uma tendência que começou no final da semana passada.

"O setor da IA (inteligência artificial) continua a apresentar um forte desempenho, e os fabricantes de chips são hoje particularmente bem-sucedidos", observaram os analistas do Briefing.com.

A gigante de semicondutores Nvidia subiu 1,49%, a Micron avançou 4,01%, a AMD subiu 0,71% e a Broadcom subiu 0,52%.

No âmbito económico, a primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA para o terceiro trimestre é esperada para terça-feira, juntamente com os dados da produção industrial dos últimos dois meses.

Um índice de confiança do consumidor do Conference Board será divulgado no mesmo dia.

A Dominion, produtora de eletricidade que desenvolve um dos maiores projetos de parques eólicos `offshore` dos Estados Unidos, caiu 3,72% para 57,22 dólares, após a decisão do Governo norte-americano, na segunda-feira, de suspender todos os principais projetos de energia `eólica` offshore em construção no país por razões de "segurança nacional".

A empresa lamentou, em comunicado, que a paragem do projeto da Dominion "ameaçará a fiabilidade da rede elétrica para alguns dos equipamentos militares, civis e de IA mais críticos do país" e "colocará em risco milhares de empregos".

Depois de ter caído mais de 10% na sexta-feira, o grupo de vestuário e equipamento desportivo Nike continuou a sua queda (-2,55% para 57,21 dólares), ainda a sofrer com uma previsão mais fraca do que o esperado para o terceiro trimestre do seu ano fiscal.

As ações da Paramount Skydance subiram 4,29% para 13,61 dólares, depois de o bilionário Larry Ellison, o terceiro homem mais rico do mundo, ter garantido pessoalmente 40,4 mil milhões de dólares à empresa liderada pelo seu filho David para a sua oferta de aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), de acordo com um documento divulgado hoje.

Este anúncio surge dias depois de o conselho de administração da WBD ter rejeitado a oferta de 108,4 mil milhões de dólares (incluindo dívida) da Paramount Skydance, questionando o compromisso de Ellison com o negócio e optando pela concorrente Netflix.