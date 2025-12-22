Wall Street fecha em alta e procura terminar o ano em terreno positivo
A bolsa de Nova Iorque encerrou hoje em alta, no início de uma semana mais curta devido ao Natal, com os investidores na expectativa de terminar mais um ano de recordes com um resultado positivo.
Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,52%, para 23.428,83 pontos, o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,47%, para 48.362,68 pontos, e o índice S&P 500, mais abrangente, avançou 0,64%, para 6.878,49 pontos.
"Tradicionalmente, assistimos a um ressurgimento do otimismo no final do ano", realçou Peter Cardillo, analista da Spartan Capital Securities, à agência France-Presse (AFP).
O mercado, segundo o analista, espera um impulso no Natal, um período de cinco dias que começa na quarta-feira e termina no último dia de negociação do ano, e que geralmente favorece os investidores.
A Bolsa de Nova Iorque continuou a sua tendência de alta na segunda-feira, impulsionada pelo renovado interesse nas grandes empresas tecnológicas, uma tendência que começou no final da semana passada.
"O setor da IA (inteligência artificial) continua a apresentar um forte desempenho, e os fabricantes de chips são hoje particularmente bem-sucedidos", observaram os analistas do Briefing.com.
A gigante de semicondutores Nvidia subiu 1,49%, a Micron avançou 4,01%, a AMD subiu 0,71% e a Broadcom subiu 0,52%.
No âmbito económico, a primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA para o terceiro trimestre é esperada para terça-feira, juntamente com os dados da produção industrial dos últimos dois meses.
Um índice de confiança do consumidor do Conference Board será divulgado no mesmo dia.
A Dominion, produtora de eletricidade que desenvolve um dos maiores projetos de parques eólicos `offshore` dos Estados Unidos, caiu 3,72% para 57,22 dólares, após a decisão do Governo norte-americano, na segunda-feira, de suspender todos os principais projetos de energia `eólica` offshore em construção no país por razões de "segurança nacional".
A empresa lamentou, em comunicado, que a paragem do projeto da Dominion "ameaçará a fiabilidade da rede elétrica para alguns dos equipamentos militares, civis e de IA mais críticos do país" e "colocará em risco milhares de empregos".
Depois de ter caído mais de 10% na sexta-feira, o grupo de vestuário e equipamento desportivo Nike continuou a sua queda (-2,55% para 57,21 dólares), ainda a sofrer com uma previsão mais fraca do que o esperado para o terceiro trimestre do seu ano fiscal.
As ações da Paramount Skydance subiram 4,29% para 13,61 dólares, depois de o bilionário Larry Ellison, o terceiro homem mais rico do mundo, ter garantido pessoalmente 40,4 mil milhões de dólares à empresa liderada pelo seu filho David para a sua oferta de aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), de acordo com um documento divulgado hoje.
Este anúncio surge dias depois de o conselho de administração da WBD ter rejeitado a oferta de 108,4 mil milhões de dólares (incluindo dívida) da Paramount Skydance, questionando o compromisso de Ellison com o negócio e optando pela concorrente Netflix.