Wall Street fecha em alta em véspera de feriado à espera da baixa na taxa da Fed

Os resultados definitivos d sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,67%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,82% e o alargado S&P500 valorizou 0,69%.

"O apetite pelo risco aumentou na véspera do Thanksgiving", dia feriado em que os mercados financeiros estão fechados, comentou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Por seu turno, a sessão de sexta-feira vai ser encurtada em três horas.

"As ações continuam a exibir um vigor generalizado, após um aumento das probabilidades de uma baixa da taxa de juro em dezembro", salientaram os analistas da Briefing.com.

Vários indicadores económicos publicados esta semana confortaram os investidores na sua hipótese de uma nova descida da taxa, na reunião do comité de política monetária (FOMC, na sigla em Inglês) da Fed, em 09 e 10 de dezembro.

Hoje, o Livre Bege da Fed, que se baseia num inquérito regular aos operadores económicos, mostrou que o mercado de trabalho continua a degradar-se, ao passo que a inflação se mantém.

Aquelas expectativas foram hoje reforçadas também por informações de imprensa que apontam Kevin Hassett como favorito para suceder ao presidente da Fed, Jerome Powell, no próximo ano, segundo Torres.

Principal conselheiro económico de Donald Trump, Hassett defende tanto quanto este a redução da racha da Fed.

Entre as cotadas, "assistiu-se a uma rotação sadia: os investidores alienaram ações tecnológicas com capitalização muito elevada e apostaram num leque mais amplo e variado de empresas", disse Jack Albin, da Cresset.

Reflexo desta mudança, o índice Russell 2000, que junta duas mil pequenas e médias empresas (ME), avançou 0,87%, aproximando-se do recorde fixado em outubro.

As PME por tradição têm um ambiente mais favorável com taxas de juro baixas e uma conjuntura económica positiva.